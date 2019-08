Ibovespa tem alta de 0,49%, atingindo 97.757 pontos

Após abertura em baixa, com os investidores mostrando cautela pela conjunção de fatores ruins que ainda pairam no ar, o Ibovespa encontrou fôlego para operar no terreno positivo com ajuda de seus pares em Nova Iorque, que inverteram o sinal para ganhos minutos antes.

Às 11h47min, o Ibovespa tinha alta de 0,49%, aos 97.757 pontos. Em Nova Iorque, o Dow Jones subia 0,15% ao passo que S&P500 avançava 0,14%. Na contramão, Nasdaq recuava 0,09%.

Pouco antes do fechamento deste texto, o índice Bovespa renovava máximas e se firmava na marca do primeiro suporte aquém dos 100 mil pontos, na região dos 97 mil pontos. As cotações dos contratos futuros de petróleo, que tinham ganhos ao redor de 2%, ajudavam as ações de Petrobras. O dólar à vista estava contido na casa dos R$ 4,15.

A leitura do relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado começou no período da manhã. O parecer foi apresentado na terça-feira (27) pelo parlamentar. A leitura é uma etapa necessária antes da votação da proposta na comissão, o que deve ocorrer no próximo dia 4.

Até o momento, 276 emendas foram apresentadas à PEC da Previdência no Senado, 124 delas entre terça e esta quarta-feira (28). O relator deverá dar um parecer sobre essas alterações até a votação da reforma na CCJ, na quarta-feira da semana que vem. Novas emendas ainda poderão ser apresentadas no plenário.

No radar dos investidores que também deve ocorrer nesta quarta-feira na CCJ do Senado, a votação da proposta que divide os recursos do megaleilão do petróleo com Estados e municípios. O leilão será realizado no dia 6 de novembro e tem outorga de R$ 106,561 bilhões. Desse total, a Petrobras ficará com R$ 33,6 bilhões, e Estados e municípios terão R$ 21,7 bilhões.

Mais cedo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que as subsidiárias da Eletrobras não serão vendidas separadas, como defendem alguns agentes do setor elétrico, mas não soube precisar quando a venda será anunciada e nem quando a operação de capitalização será realizada. "Vai passar pelo processo legislativo, não dá para saber o prazo da capitalização", afirmou.