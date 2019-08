BR Distribuidora vai eleger novo conselho de administração no dia 18 de setembro

A BR Distribuidora convoca acionistas para Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no dia 18 de setembro para votar o novo conselho de administração, com nove membros e um do conselho fiscal. Serão também destituídos os membros indicados pela Petrobras, pelos empregados e pelo Ministério da Economia e o membro do Conselho Fiscal indicado pelo Ministério da Economia.