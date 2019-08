Sistema interligado terá mudança com expansão de renováveis e térmicas a gás

O crescimento das fontes solar e eólica, associado à esperada expansão da capacidade termelétrica a gás natural e à estagnação da fonte hidrelétrica, diante das dificuldades de construção de novas usinas, deve alterar significativamente a operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) em 10 a 20 anos. "A estratégia de operação vai ser diversa da de hoje, as térmicas a gás com renováveis farão parte da base e a modulação será feita a partir das hidrelétricas. Será uma mudança substancial na estratégia de operação", disse o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Eduardo Barata, salientando que o operador está se preparando para a mudança.