Dólar encosta em R$ 4,20 e BC faz leilão de dólares não visto há 10 anos

O mercado de câmbio teve uma sessão agitada nesta terça-feira, dia em que o dólar encostou em R$ 4,20 e levou o Banco Central a fazer uma oferta surpresa da moeda americana no mercado à vista, de valor não revelado. Apesar da operação, que sinalizou para os participantes do mercado que o BC está desconfortável com a moeda americana acima de R$ 4,12, o dólar fechou em alta pelo quarto dia consecutivo, em R$ 4,1575 (+0,43%).

No mês, o dólar já acumula alta de quase 9% e só perde para o desempenho da moeda americana na Argentina, que disparou 28% em agosto.

O dólar já começou a sessão desta terça-feira em alta, com o real acompanhando a piora das moedas emergentes no mercado internacional, em meio a renovadas preocupações com a economia mundial, após nova inversão da curva de rendimentos dos Treasuries. A inversão estimulou a busca por ativos seguros, como o ouro, o iene e, nos emergentes, o dólar. No mercado doméstico, pressão do noticiário político, com as repercussões ainda negativas das queimadas na Amazônia, as declarações polêmicas de Jair Bolsonaro e o temor de atrasos na agenda de reforma já vinham deixando os investidores mais prudentes - e seguiram nesta terça.

Mas o clima esquentou com declarações do presidente do BC, Roberto Campos Neto, no Senado, interpretadas pelo mercado como uma sinalização de que a autoridade monetária não via necessidade de ação mais agressiva para segurar o dólar. O dirigente disse que o real não tem tido "movimento atípico" em relação a outras moedas de países emergentes, mesmo que nos últimos dias tenha se desvalorizado "um pouco acima" de seus pares. "Campos Neto foi infeliz em sua declaração sobre o desempenho do real, mas conseguiu corrigir rápido", disse um diretor de tesouraria.

Foi neste momento do discurso de Campos Neto que as cotações do dólar começaram a bater sucessivas máximas e chegarem perto de R$ 4,20, o maior valor intraday desde setembro do ano passado. "O BC percebeu e acabou agindo rápido para corrigir o problema", disse um executivo do mercado. O leilão foi feito entre 13h20 e 13h25. Com o anúncio da oferta, o dólar baixou rapidamente do nível de R$ 4,19 para R$ 4,14 e em seguida voltou a subir, mas em ritmo bem menos intenso e ficou boa parte da tarde na casa dos R$ 4,15.

"A alta do dólar estava muito agressiva, o BC tinha que entrar", disse o responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos, Vanei Nagem, ressaltando que a instituição está retomando a postura do passado e se mostrando mais ativa. Foi a primeira vez que o BC fez uma oferta sem estipular um valor para a operação desde 2009, após os desdobramentos da crise financeira mundial de 2008. O BC não revelou o valor da operação.