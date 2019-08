Dólar recua ante rivais, com temor de recessão levando à busca por segurança

O dólar recuou ante rivais nesta terça-feira, com investidores buscando ativos de segurança, como o iene, diante de temores de uma recessão à vista, reforçados pelo aprofundamento da inversão da curva de rendimentos dos Treasuries de 2 e 10 anos.

Próximo ao horário de fechamento em Nova York, o dólar caía a 105,76 ienes, enquanto o euro caía a US$ 1,1094 e a libra avançava a US$ 1,2287. O índice DXY, que mede o dólar ante outras moedas principais, teve queda de 0,08%, para 97,999 pontos, perdendo a marca considerada importante dos 98 pontos.

A inversão da curva de juros entre os títulos públicos americanos de 2 e 10 anos reforçou no mercado a ameaça de uma eventual recessão futura. Com isso, investidores fugiram do risco e buscaram ativos considerados mais seguros - no caso do mercado de câmbio, moedas como o iene e o franco suíço. Pelo mesmo motivo, o dólar avançou frente a divisas de países emergentes e ligados a commodities.

Além disso, "a persistência da incerteza comercial colabora com a desaceleração da economia e a deixa vulnerável para entrar em recessão", diz um relatório do Western Union divulgado a clientes.

Por outro lado, a leitura acima do esperado do índice de confiança do consumidor americano apurado pelo Conference Board, que demonstra otimismo das famílias em relação à economia, reforça as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) pode não se dispor a seguir com cortes na taxa básica de juros dos Estados Unidos, o que é desejado por investidores do mercado acionário.

O euro recuou ante o dólar em meio à retração de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha no segundo trimestre de 2019 ante o anterior, segundo dados divulgados pela agência de estatísticas alemã, Destatis.

Na Argentina, o banco central local agiu para conter a disparada do dólar diante do quadro político e econômico, ao leiloar 190,166 bilhões de pesos em Letras de Liquidez (Leliqs) e US$ 302 bilhões das reservas internacionais do país, além de US$ 60 bilhões de recursos do Ministério da Fazenda. Próximo ao fim da tarde em Nova York, o dólar avançava a 56,2457 pesos argentinos.