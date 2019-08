JC e Fapergs entregam Prêmio O Futuro da Terra

Importantes projetos de inovação, empreendedorismo e sustentabilidade no agronegócio gaúcho foram reconhecidos na noite desta segunda-feira (26) com o Prêmio O Futuro da Terra. Em sua 23ª edição, a premiação, promovida pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) destacou oito profissionais (entre pesquisadores, técnicos e empreendedores) de diferentes instituições em cerimônia no auditório da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a 42ª Expointer.

O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite; do vice-governador Ranolfo Vieira Junior;o senador Luis Carlos Heinze; do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal; do secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho; do secretário chefe da Casa Civil do governo do Estado, Otomar Vivian; do presidente da Farsul, Gedeão Pereira; o diretor regional do Bradesco, Joel Queiroz de Lima; entre outras autoridades políticas e empresariais.

O diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, afirmou que o O Futuro da Terra marca o respeito aos homens e mulheres, pesquisadores e técnicos, que trabalham para a manutenção e o crescimento das cadeias produtivas gaúchas. Segundo Tumelero, a honraria destaca trabalhos de pesquisadores gaúchos "pela representatividade e relevância na melhoria das técnicas utilizadas no campo pelos produtores rurais".

Tumelero lembrou que os trabalhos premiados auxiliam em um fator decisivo para o agronegócio: o aumento da produtividade. "Nos últimos 20 anos, a área plantada brasileira cresceu 39%, enquanto a produtividade por sua vez cresceu 141%. Esses avanços, é claro, devem sempre estar aliados ao respeito ao meio ambiente", afirmou. O diretor-presidente do JC também destacou que, em 2018 as exportações do agronegócio brasileiro atingiram o valor recorde de US$ 101 bilhões. Só o Rio Grande do Sul exportou US$ 12 bilhões, mais de 42% do total das vendas externas brasileiras no ano passado.

Além disso, o diretor-presidente do JC destacou que, nesta edição, O Futuro da Terra instituiu, pela primeira vez, o reconhecimento ao trabalho de startups do agronegócio. "São empresas jovens que estão agregando muito em tecnologia. E representam dois valores importantes, que o Jornal do Comércio sempre buscou divulgar: o empreendedorismo e a inovação", lembrou Tumelero.

O diretor-presidente da Fapergs, Odir Antônio Dellagostin, destacou a evolução de uma parceria de 23 anos com o JC que gera uma oportunidade de reconhecimento aos pesquisadores acadêmicos. "Nós, da Fapergs, consideramos este um prêmio de grande relevância. Temos poucas oportunidades para reconhecer as pessoas que se destacam no meio acadêmico, no empreendedorismo. O JC, através desta parceria, está oportunizando este reconhecimento. Creio que hoje em dia existe um contingente de pesquisadores nas nossas universidades muito expressivo. Nossa área de agronomia e de ciências agrárias e biológicas é a mais expressiva no Rio Grande do Sul. Por isso, nos últimos anos, nunca tivemos dificuldades em encontrar pessoas para premiar e reconhecer as suas contribuições

Dellagostin lembrou a importância do agronegócio no PIB nacional e gaúcho, conquistada graças à valorização da pesquisa científica para o setor. Dellagostin lembrou que o Rio Grande do Sul é um dos principais polos geradores de conhecimento do País, e que as pesquisas desenvolvidas no Estado são de alta qualidade. "Existe um contingente de pesquisadores nas nossas universidades muito expressivo, especialmente nas áreas de agronomia e de ciências agrárias e biológicas. Por isso, nos últimos anos, nunca tivemos dificuldades em encontrar pessoas para premiar e reconhecer as suas contribuições."

Homenageado com o Prêmio Especial, Ibanor Anghinoni, professor titular aposentado do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da Ufrgs, lembra que nos primeiros anos do evento chegou a participar da escolha dos premiados. Agora, ele foi o escolhido pelos serviços prestados ao desenvolvimento da agricultura, em especial pelas pesquisas para aliar meio ambiente e agronegócio. "Estas premiações são importantes para reconhecer o trabalho das pessoas que, muitas vezes, de forma anônima, trazem benefícios e resultados importantes para a agricultura. Isso valoriza o nosso trabalho."

Escolha dos agraciados passa por critério técnico

A priorização do critério técnico na escolha dos vencedores do O Futuro da Terra é fator essencial da premiação. Assim, os agraciados passam pelo crivo do Comitê Especial, formado por integrantes do Comitê de Assessoramento Científico e Tecnológico da Área de Ciências Agrárias da Fapergs, que identifica as melhores pesquisas direcionadas para melhorar o desempenho do agronegócio gaúcho, levando em conta práticas eficientes e sustentáveis.

Lista de Homenageados

PRÊMIO ESPECIAL

STARTUP DO AGRONEGÓCIO

CADEIAS DE PRODUÇÃO E ALTERNATIVAS AGRÍCOLAS

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA RURAL

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL