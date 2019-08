Startup é o Airbnb do aluguel de equipamentos e locais para produzir fotos e audiovisuais

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Autointitulada como ''Airbnb'' da locação de equipamentos de imagem, a startup gaúcha CenaZero conecta fotógrafos e produtores audiovisuais a anunciantes de imóveis, objetos de cena e itens de fotografia e vídeo. No ar desde 2016, a plataforma contabiliza 32 mil cadastros, 6,7 mil itens disponíveis para aluguel e clientes como produções da Netflix e o canal do YouTube Kondzilla.

Produtor audiovisual e CEO da CenaZero, Maurício Brenner conta que a ideia do empreendimento teve como ponto de partida a dificuldade que ele mesmo experimentou em encontrar objetos de cena e equipamentos durante uma produção. Após dois anos de pesquisa, a ideia saiu do papel e foi parar na internet.

Brenner destaca que a maior sacada é a conexão entre as pessoas. A verificação sobre as necessidades de equipamentos é realizada entre os usuários. Pela plataforma, o interessado pode obter um modelo de contrato de locação e comprovantes de retirada e devolução. A startup também oferece aos donos dos materiais a possibilidade de contratar um seguro para os itens locados.

A plataforma cobra uma taxa de 14% sobre cada aluguel, valor inserido no preço final que aparece na consulta no site. O pagamento da locação do equipamento ou espaço é feito pela plataforma, podendo ser parcelado em até quatro vezes pelo cartão de crédito.

O CEO da CenaZero afirma que a startup ''ajuda fotógrafos e produtores audiovisuais na hora de realizar o orçamento das produções''. Entre os itens mais demandados, estão câmeras fotográficas e lentes. Casas e apartamentos bem decorados são os mais requisitados.