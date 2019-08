Bolsas da Europa sobem, apoiadas por fala de Trump no G7

As principais bolsas europeias fecharam em território positivo nesta segunda-feira, embora o índice pan-europeu Stoxx 600 tenha ficado praticamente estável. As praças chegaram a operar em baixa na abertura, com a tensão comercial entre Estados Unidos e China no radar, mas foram apoiadas por sinais mais conciliadores do presidente americano, Donald Trump, durante reunião do G7 na França. O dia foi ainda marcado por volumes reduzidos, graças a um feriado bancário no Reino Unido que deixou a bolsa de Londres fechada.