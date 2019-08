Região Sul registra nova baixa no preço dos combustíveis, mostra pesquisa

Em julho, os postos da Região Sul apresentaram a segunda baixa seguida no preço dos combustíveis, mostra o levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Com exceção do gás veicular natural (GNV), os preços nas bombas recuaram em média 1% em todos os estados, tendo como destaque os menores valores do Brasil para a gasolina, diesel comum e S-10. Já o etanol tem na região o litro mais caro do País, registrado no Rio Grande do Sul, vendido a R$ 4,145.

No recorte regional, os postos gaúchos lideram com os maiores preços de todos os combustíveis, mesmo com o recuo de 2% no etanol e de 0,9% na gasolina, vendida a R$ 4,61. Santa Catarina segue tendo a gasolina mais barata, com o litro vendido a R$ 4,036, a menor média nacional para o combustível. No Paraná, foram encontradas as médias mais baixas para o etanol, diesel comum e diesel S-10, comercializados a R$ 2,854, R$ 3,314 e R$ 3,385, respectivamente.

Em Porto Alegre, o litro é vendido a R$ 4,585 na Zona Sul, e a R$ 4,644 nos postos do Centro. Já na Zona Leste, o etanol foi mais vantajoso, com a média de R$ 4,053, ante os R$ 4,154 do Centro.