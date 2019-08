Rio Grande do Sul foi segundo estado que mais fechou vagas em julho

O Rio Grande do Sul foi o segundo estado brasileiro que mais fechou vagas no mês de julho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (23) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia.

Em julho, o RS fechou 3.648 posições de trabalho, ficando atrás apenas do Espírito Santos, que fechou o mês passado com saldo negativo de 4.117 vagas. Completam a lista os estados do Rio de Janeiro (-2.845), Bahia (-2.275) e Sergipe (-443). O dado ainda representa o pior resultado para o mês desde 2016, quando foram encerradas 12.166 vagas.

Os melhores saldos do País na criação de empregos em julho foram registrados em São Paulo (20.204), Minas Gerais (10.609) e Mato Grosso (4.169).

Todos os setores da economia tiveram queda no número de empregos em julho no Estado, com exceção do setor de Administração Pública (+16 vagas). O resultado negativo foi puxado com mais intensidade pelo setor da Indústria de Transformação, com -2.707 vagas no mês.