Com retaliação da China e rebate de Trump, cena externa prevalece sobre a bolsa

Depois de uma abertura praticamente estável, o Ibovespa intensificou as perdas no fim da manhã logo depois de o governo dos Estados Unidos rebater, via rede social do presidente Donald Trump, a retaliação comercial da China contra produtos americanos, anunciada nesta manhã. "Nós não precisamos da China e, fracamente, seria melhor sem eles", escreveu Trump.

As perdas de quase 2% do índice acionário brasileiro seguem a maior depreciação das bolsas em Nova Iorque provocada pelas ordens públicas do líder da Casa Branca a empresas americanas. Trump disse para grandes companhias procurarem alternativas ao parceiro oriental e a trazer as plantas industriais de novo "para casa". O governante disse que vai responder nesta sexta à tarde às tarifas anunciadas pela China, que irão sobretaxar cerca de US$ 75 bilhões em bens americanos.

Às 12h20min, o Ibovespa caía 1,73% aos 98.266,73 pontos. Todas as blue chips recuavam. Enquanto isso, Dow Jones perdia 1,31%. S&P500 recuava 1,45%.

Pouco antes dos tuítes de Trump, os mercados globais haviam registrado uma leve melhora diante da fala mais 'dovish' (suave) do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante o simpósio em Jackson Hole. Powell deixou as portas abertas para mais afrouxamento monetário.

Com seu discurso, as bolsas de Nova York viraram e passaram a subir, o dólar perdeu força ante as moedas principais e os juros dos Treasuries atingiram as mínimas do dia.

Powell disse que a economia dos Estados Unidos está em "lugar favorável", pois o crescimento está no décimo primeiro ano seguido e a taxa de desemprego caiu de forma expressiva e apresenta níveis historicamente baixos. Ele ressaltou que o desafio da política monetária é sustentar a expansão do país e que a inflação fique perto de 2%.

Na cena doméstica, os agentes econômicos têm no radar a reforma da Previdência no Senado. O relator Tasso Jereissati (PSDB-CE) deve entregar o parecer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na semana que vem. Duas semanas após o início de tramitação da reforma da Previdência no Senado, a proposta já recebeu 103 emendas para tentar alterar o conteúdo do texto - 60 de partidos de oposição ao governo.