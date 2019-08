Dólar se fortalece após China retaliar EUA e com Powell no foco

O dólar opera em alta no mercado doméstico e também se fortaleceu no exterior nesta sexta-feira (23) ante outras divisas emergentes em meio a uma piora dos índices futuros das bolsas de Nova Iorque, reagindo à informação da mídia estrangeira de que a China vai impor tarifas retaliatórias a mais US$ 75 bilhões em produtos dos EUA. Além disso, prossegue um persistente pano de fundo de cautela que antecede o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, no fim da manhã (11h).

Às 10h, o dólar à vista subia 0,22%, aos R$ 4,0883. O dólar futuro para setembro avançava 0,55%, aos R$ 4,0940.

A expectativa global é de que Powell possa trazer alguma sinalização forte sobre a condução da política monetária americana. O mercado também fará a leitura dos dados de emprego do Caged (10h30min), que tende a ficar em segundo plano.

Uma terceira rodada de leilões conjugados de venda à vista de US$ 550 milhões, oferta de swap reverso e, se for necessário, venda de swap cambial tradicional deve ser monitorada, mas não é certo hoje que apoie algum alívio pontual, como ocorreu ontem, diante da aversão ao risco no exterior.