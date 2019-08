Ministério da Economia cortará R$ 366 milhões

O Ministério da Economia anunciou que vai cortar despesas e remanejar recursos na pasta e em autarquias e fundações vinculadas, como o Banco Central e a Receita Federal. O objetivo é garantir o funcionamento de serviços essenciais ao cidadão, a exemplo dos sistemas da própria Receita, que emite CPFs e processa a restituição do Imposto de Renda (IR) dos contribuintes.

A economia prevista pela portaria divulgada no Diário Oficial da União é de R$ 366 milhões até o final deste ano. Outros R$ 1,8 bilhões do orçamento do ministério foram remanejados, também com o objetivo de garantir atividades prioritárias. Isso significa que, com o cobertor curto, cada unidade da pasta recebeu um novo limite de despesas, e terá que gerenciar, de acordo com as próprias prioridades, que atividades ficam garantidas e quais podem ser contingenciadas. Ao todo, o corte e o remanejamento garantem R$2,16 bilhões para manter as principais estruturas ministeriais funcionando.

Em 2019, o orçamento da pasta já foi cortado em 34,8%, cerca de R$ 4,4 bilhões. O limite de gastos previsto para o ano era de R$ 12,6 bilhões, e agora está em R$ 8,2 bilhões.

Isso significa que, com o cobertor curto, cada unidade da pasta recebeu um novo limite de despesas, e terá que gerenciar, de acordo com as próprias prioridades, que atividades ficam garantidas e quais podem ser contingenciadas. Ao todo, o corte e o remanejamento garantem R$ 2,16 bilhões para manter as principais estruturas ministeriais funcionando.

De acordo com a portaria, as despesas com estágios remunerados devem ser reduzidas em até 50% até o dia 31 de dezembro. Gastos com tercerizados terão corte de 5%. Já a compra de insumos para máquinas de café sofrerá uma tesourada de 100%. Ou seja, a pasta deixará de comprar o produto, de acordo com o texto.

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Pacheco dos Guaranys, isso poderá ser revisto na medida em o nível de arrecadação melhorar nos próximos meses, mas, por ora, será preciso apertar. "Estamos cortando gastos que entendemos que não são necessários para a prestação de serviço do cidadão, para que possamos focalizar naquilo que realmente precisamos para prestar serviço ao cidadão, sem descontinuidade até o final do ano", afirmou Guyaranys.

De acordo com a portaria, as despesas com estágios remunerados devem ser cortadas pela metade até o dia 31 de dezembro. Gastos com terceirizados terão um corte menor, de 5%. Já a compra de insumos para máquinas de café, por exemplo sofrerão uma tesourada de 100%.

O ministério também limitará o horário de funcionamento de seus prédios. De 26 de agosto a 31 de dezembro, o expediente será de 8h às 18h em todas as unidades da pasta no País. Serviços essenciais, em especial o atendimento ao público, e o funcionamento dos gabinetes do ministro Paulo Guedes e de seus secretários especiais, serão exceção à regra.

De acordo com a secretária de gestão corporativa do Ministério da Economia, Danielle Calazans, as restrições relativas a novas obras, serviços de manutenção e funcionamento de sistemas de refrigeração são as que têm maior peso na economia calculada de R$ 366 milhões.

Segundo a secretária, o fim do expediente às 18h cortará pela metade as despesas com energia elétrica do prédio da pasta no Rio de Janeiro, por exemplo. A conta de luz deve despencar de R$ 600 mil para R$300 mil ao mês na cidade. "Temos prédios muito obsoletos, com ar condicionado antigo, sistemas antigos que oneram muito as contas de luz, e por isso (a medida) gera economia representativa. Mesmo que tenha que manter uma unidade funcionando, não precisa funcionar tudo, vamos estabelecer uma lógica racional - disse Danielle Calazans.

Segundo a equipe econômica, os cortes e o remanejamento anunciados não significam um shutdown, ou seja, um prenúncio de paralisia da máquina pública. De acordo com a equipe econômica, o objetivo é justamente evitar a pane, e cortar gastos administrativos para manter serviços essenciais à população.





Redução de salário de servidor é inconstitucional, diz STF

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou para considerar inconstitucional a redução da jornada de trabalho e do salário de servidores públicos proporcionalmente. A medida estava prevista na redação original da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas está suspensa há 16 anos por uma decisão liminar da Corte.

O julgamento definitivo da questão começou na sessão desta quinta-feira, no entanto, após 10 votos proferidos, o julgamento foi suspenso para aguardar o último voto, do ministro Celso de Mello, que não participou da sessão. A nova data do julgamento não foi definida. A redução da jornada e dos salários de forma proporcional é uma forma cogitada por alguns governadores e prefeitos para resolver, temporariamente, a crise fiscal dos estados e municípios.