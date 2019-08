fechamento

Loterias

O concurso 5.053 da Quina sorteou nesta quinta-feira os números 18, 19, 28, 54 e 73. No primeiro sorteio do concurso 1.977 da Dupla Sena, saíram as dezenas 14, 23, 26, 30, 43 e 49. No segundo, os números foram 21, 29, 30, 34, 36 e 45. Os resultados são extraoficiais.

Projeto anticrime

Deputados do grupo de trabalho que analisa na Câmara mudanças na legislação penal aprovaram, nesta quinta-feira, uma proposta que aumenta para 40 anos o tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade no Brasil. A votação ocorreu no grupo de trabalho que discute duas proposições de mudança nas leis penais - o chamado projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e outro apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Fusão

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) adiou, nesta quinta-feira, o julgamento da compra da Warner Media pela gigante americana AT&T, um negócio de US$ 85 bilhões que envolveu 18 países e só aguarda aval da Anatel e da Ancine (Agência Nacional do Cinema) para ser finalizado. A decisão foi postergada diante de um pedido de vista do conselheiro Moisés Moreira.

Inflação

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), considerado uma prévia da inflação, variou 0,08% em agosto, taxa muito próxima ao 0,09% registrado em julho. No acumulado do ano, o IPCA-15 tem alta de 2,51% e no acumulado de 12 meses a variação é 3,22%, um pouco abaixo dos 3,27% do acumulado nos 12 meses fechados em julho.

Livros

O Simers, o Banco de Livros de Porto Alegre e o pré-vestibular Fleming promovem até 9 de setembro, como trote solidário, a arrecadação de livros para vestibulandos de Medicina de instituições pré-vestibulares e escolas comunitárias. Os pontos de coleta são bancos de alimentos de Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo e na sede do Fleming (Rua Santo Antônio, 807), em Porto Alegre.

Argentina

O candidato vencedor das eleições primárias à presidência da Argentina, Alberto Fernández, afirmou que não existe possibilidade de o país cair em default, caso ele venha a ser presidente e considerou ter errado ao trocar farpas com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. "O Brasil é mais importante do que qualquer presidente", disse.