Bolsonaro conversará com Paulo Guedes sobre novo imposto

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (22) que irá conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a possibilidade de criar um imposto nos moldes da CPMF. "Vou ouvir a opinião dele. Se desburocratizar muita coisa diminuir esse cipoal de impostos, essa burocracia enorme, eu estou disposto a conversar. Não pretendo, falei que não pretendo recriar a CPMF", disse.

Bolsonaro destacou uma frase de Guedes, que disse que a classe política poderá decidir recriar a CPMF em troca de desoneração de folha de pagamento: "O que ele complementou? A sociedade que tome uma decisão a esse respeito. Ele pode falar vou botar 0,10% na CPMF e em consequência acabo com tais e tais impostos. Não sei".

Na quarta-feira, Guedes afirmou que a criação do imposto é "opção difícil". "Podemos propor uma desoneração forte da folha de pagamento, a troco da entrada desse imposto. Se a classe política decidir que as distorções causadas por esse imposto são piores do que os 30 milhões de desempregados e sem carteira de trabalho que estão aí, eles decidem. É uma opção difícil, é um trabalho difícil?", disse o ministro.