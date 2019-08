Governo reunirá 1.594 portais em endereço único

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O governo apresentou nesta quinta-feira, o projeto "Pátria Digital - Dia D da Transformação Digital", que marca a migração de 1.594 portais do governo federal para um único endereço - gov.br - até o final 2020, concentrando cerca de mil serviços aos cidadãos na mesma página quando o processo for concluído. A estimativa é de uma economia de R$ 6 bilhões por ano após a transformação dos serviços, sendo R$ 3 bilhões da parte do governo federal e R$ 3 bilhões da parte da sociedade.

O governo calcula que a migração de 315 serviços, feita neste ano, já traz economia de cerca de R$ 1 bilhão. A meta de 2019 é alterar a forma de acesso a 400 serviços. A migração de serviços do INSS foi usada como exemplo de êxito da operação do governo, pois 90 dos 96 serviços do órgão já foram digitalizados. O instituto ampliou de 18% para 80% o porcentual de pedidos de benefícios feitos por telefone ou internet de abril até agosto.

Ainda no INSS, o tempo de espera entre agendamento e atendimento dos beneficiados caiu de 70 para sete dias em dois anos, segundo o presidente do órgão, Renato Vieira.