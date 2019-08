Casa Jornal do Comércio recebe eventos no Parque Assis Brasil

O Jornal do Comércio traz, em todas as suas plataformas, a cobertura completa da 42ª Expointer. Nesta edição, já circula caderno especial sobre a principal feira do agronegócio da América Latina.

O trabalho seguirá em todos os dias da Expointer, sendo publicado na edição on-line e em cadernos diários no impresso, até 2 de setembro, destacando os principais acontecimentos da feira e revelando as perspectivas de negócios.

Notícias sobre economia são importantes para você?

Para quem prefere ler nas plataformas digitais, o hotsite jornaldocomercio.com/expointer reúne todo o conteúdo. As redes sociais expandem a cobertura com vídeos e informações em tempo real. A equipe jornalística ficará sediada na Casa Jornal do Comércio, no Parque de Exposições Assis Brasil.

A Casa JC também será ponto de encontro de lideranças do agronegócio. Decorada para promover um ambiente aconchegante e informal, a Casa JC está preparada para receber autoridades e leitores.

O espaço sediará diversos eventos, com temas como sustentabilidade e inovação no campo, gerando também conteúdos exclusivos. Entre os destaques da programação, o painel Inovação no Agronegócio (28/08, às 10h) e o debate Como a Pausa dá Resultados no Ambiente Corporativo (29/08, às 10h).

Uma das novidades deste ano é o painel de LED instalado na fachada, que mostra a todo momento notícias da Expointer. Todos que passarem pelo local também poderão aproveitar o sinal Wi-Fi para se manterem ainda mais atualizados e compartilharem suas fotos com a hashtag #JCnaExpointer.

O espaço do JC, que conta com patrocínio do Bradesco, está de portas abertas a todo o público que quiser visitar a casa, tomar um café e ler a edição do dia. Os cafés especiais são oferecidos pela Andorra Máquinas de Café. Também são nossos apoiadores as marcas Garibaldi (vinhos e espumantes), Sarandi (águas, refrigerantes e cervejas Província), Salton (vinhos), Porto Sabor Cattering (alimentação), Móveis do Bem (mobiliário) e Carmen Lessa (panos e toalhas). A decoração e montagem da casa é produção da Storia Eventos e Projetos.

O principal evento promovido pelo JC na Expointer está em sua 23ª edição. Trata-se da premiação O Futuro da Terra, em parceria com a Fapergs (matéria no caderno especial encartado nesta edição), que destaca cientistas, pesquisadores e produtores que contribuam para o desenvolvimento do agronegócio e a preservação do meio ambiente. A entrega dos troféus acontece nesta segunda-feira, às 19h30min, no Auditório da Farsul.

Quem quiser participar de qualquer evento do JC na Expointer pode entrar em contato pelo e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br.