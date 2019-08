Sesi apresentará na Fiergs 200 projetos desenvolvidos por estudantes

A segunda edição da mostra Sesi com Ciência vai apresentar ao público 200 projetos e protótipos, elaborados por estudantes de seus programas educacionais. O evento acontece entre os dias 30 de setembro e 1 de outubro. Com entrada franca, a mostra reunirá no Centro de Eventos da Fiergs diferentes profissionais ligados, de alguma forma, ao tema do ensino e da inovação.

Superintendente regional do Sesi, Juliano Colombo explica que, apesar de muito se falar na moderna Indústria 4.0, ainda atuam no setor cerca de 300 mil industriários que não têm o Ensino Médio completo em um universo de 780 mil profissionais.

"Sem educação, não há inovação e menos ainda se tirará proveito dos potenciais da Indústria 4.0. Mas como 80% dos gaúchos hoje estudam em escolas públicas, também estamos investindo na qualificação de professores das redes municipais e estaduais para ajudar a mudar esse cenário", conta Colombo.

Levando a metodologia aplicada nas cinco escolas próprias do Sesi no Rio Grande do Sul para outras instituições públicas, a meta é contribuir no desenvolvimento pessoal e profissional de milhares de jovens, em parceria com prefeituras e empresas regionais.

"As prefeituras que tiverem interesse em introduzir a metodologia de ensino das escolas do Sesi em suas redes só precisam nos contatar que vamos fazer um diagnóstico e montar um plano adequado a cada realidade", destaca Colombo.

E é também para que professores, gestores públicos e jovens que querem conhecer a metodologia de ensino do Sesi que a mostra foi criada. A expetativa é atrair 10 mil pessoas ao Centro de Eventos da Fiergs para ver de perto projetos de estudantes das escolas do Sesi que já foram premiados dentro e fora do Brasil.

"Trabalhamos, além do que é básico, também com empreendedorismo, robótica, educação financeira e competências relacionais, para que os jovens saibam trabalhar em grupo e construir um projeto com resiliência, onde se possa errar, retomar e melhorar", resume Sônia Bier, gerente de educação do Sesi-RS.

Sônia e Colombo visitaram Jornal do Comércio na tarde desta quinta-feira para apresentar a mostra e as propostas do Sesi na área de educação para todo o Estado. No JC, foram recebidos pelo diretor-presidente do jornal, Mércio Tumelero, e pelo diretor de operações, Giovanni Tumelero.

"Na feira, os visitantes poderão conhecer, por exemplo, como se pode resolver problemas do dia a dia, como um asfalto que está se esfarelando na porta da sua casa. A solução pode estar em um asfalto alternativo, feito com casca de arroz, que é cultivado na própria cidade”, exemplifica Sônia.