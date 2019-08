Expointer 2019 começa neste sábado em Esteio

Começa, neste sábado, a 42ª Expointer. Até o dia 1 de setembro, os 141 hectares do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, irão receber mais de 400 atrações, incluindo o melhor da genética agropecuária, inovações em máquinas e implementos agrícolas e a diversidade da agricultura familiar e do cooperativismo gaúchos.

Os portões do parque abrem às 8h. Já a cerimônia oficial de abertura começa às 9h, no Pórtico Central. A expectativa dos organizadores é de superar os R$ 2,3 bilhões em negócios da edição passada e o público de 370 mil pessoas.

A Expointer 2019 contará com 3.975 animais de argola (animais que vão a julgamento). O número é 6,36% menor que o do ano passado. A redução foi causada pela queda de 76% nas inscrições de pássaros ornamentais. Por outro lado, o setor de bovinos leiteiros, um dos que concentram maiores volumes de negócios, teve aumento de 17,66% no número de animais, passando de 334, em 2018, para 393 neste ano, de quatro raças.

Já o total de inscrições de ovinos cresceu 10,3% - de 709 exemplares, no ano passado, para 782 animais de 19 raças nesta edição. No setor de equinos, houve redução de 6,32% no número de inscritos - de 918, no ano passado, para 860 nesta feira. Para 2019, a expectativa da organização é manter os bons números de comercialização de animais. Em 2018, a cifra chegou a R$ 10,2 milhões.

Um dos espaços mais populares da Expointer, o pavilhão da agricultura familiar terá o maior número de expositores de sua história. Serão ocupados 316 espaços com produtos da agroindústria e de pequenos produtores rurais.





Expointer 2019

Data: de 24 de agosto a 1 de setembro de 2019

Horário de funcionamento do parque: das 8h às 20h30min

Veículos visitantes: das 8h às 20h

Ingressos

Pedestre: R$ 13,00

Estudante: R$ 6,00 com apresentação de Carteira oficial de estudante da UNE (Ensino Superior), da UBES (Ensino Médio ou Fundamental) ou da UGES. Carteira expedida por agremiação ou associação de estudantes do Ensino Médio ou Superior

Idosos: R$ 6,00 a partir de 60 anos com a apresentação da Carteira de Identidade. A partir dos 65 anos, terá gratuidade na entrada (Lei nº 10.741, de 01/10/2003)

Crianças: Menores de seis anos têm acesso livre se acompanhadas

Entrada de pedestres pelos portões 02, 03 e 06

Estacionamento de veículos

Valor: R$ 32,00 por veículo (com direito ao ingresso do motorista)

Entrada dos veículos visitantes pelo portão 15

Horário: das 8h às 20h

Motos: não são permitidas nos estacionamentos

Camping Expositores de Animais

Valor: R$ 400,00

Entrada pelo portão 11

Como chegar

De carro - Vindo de Porto Alegre/Canoas, existem três formas de acesso:

1. Vindo diretamente pela av. Guilherme Schell, por dentro de Canoas, costeando a linha do Trensurb, chegará ao acesso para os portões do parque;

2. Vindo pela BR-116, acessar a via lateral antes da Petrobras, seguir até a rótula que fica em frente ao portão principal da Petrobras, contorná-la e seguir as orientações das placas indicativas existentes no local;

3. Vindo pela BR-116 , seguir pela pista principal da rodovia , passar em frente ao parque de exposições - o acesso ao parque sob o viaduto estará fechado na maior parte do dia - seguindo, pela via lateral, até o viaduto da RS-118 (km 254), fazendo o retorno e acessando a via lateral no outro sentido, onde haverá placas indicativas para o acesso aos portões.

De carro - Vindo da região do Vale do Sinos, existem duas formas de acesso:

1. Vindo pela BR-116, seguir pela pista principal passando sobre o viaduto de acesso ao município de Esteio, seguir até a saída da BR-116 para a av. Guilherme Schell (em frente ao parque), cruzá-la e seguir à esquerda para o acesso aos portões;

2. Vindo pela BR-116 (via lateral), acessar a pista principal e seguir a orientação supracitada no item nº 1, ou continuar pela via lateral seguindo até a rótula (sob o viaduto) e seguir pela av. Guilherme Schell passando pela frente do parque para acessar o portão 15.

Trensurb

Por trem, desde Porto Alegre ou desde Novo Hamburgo, desembarcar na estação Esteio.