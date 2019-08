Metalúrgicos da GM avaliam proposta de acordo em assembleia na próxima semana

A General Motors (GM) recuou em dois pontos da pauta do acordo da data-base dos metalúrgicos de Gravataí para 2020. Na segunda rodada de negociação em dois dias , o Sindicato dos Metalúrgicos diz que a montadora retirou da lista de itens o trabalho aos domingos sem hora extra e a mudança nos planos de saúde. As tratativas devem ser retomadas na próxima semana.

A medida que tratava do trabalho aos domingos caiu com a retirada do artigo do texto da Medida Provisória 881/2019, aprovada nessa quarta-feira (21) no Senado. O presidente da entidade, Valcir Arcari, disse que a empresa retirou a proposta de revisar os planos de saúde no encontro na sede da montadora na manhã desta quinta. A GM tem cerca de 4 mil trabalhadores diretos no complexo em Gravataí. O contingente supera 6 mil pessoas devido aos vínculos com os sistemistas, que são fornecedores da indústria.

Ascari informou que haverá uma assembleia da categoria na semana que vem para decidir sobre as propostas e as prioridades na negociação. “Um dos itens da pauta é a mudança no Programa de Participação de Resultados (PPR)”, citou o sindicalista. A GM quer rever as regras de aplicação do programa e incluir critério de produtividade. Além disso, a companhia não quer repassar o PPR em 2019, pagar 50% do valor em 2020 e a cifra integral em 2021. O valor da participação é de R$ 12.700,00.

Após a plenária avaliar e definir os pontos aceitos pelos metalúrgicos, a direção do sindicato voltará a se reunir com a GM em 29 de agosto e 4 e 5 de setembro.