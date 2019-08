Bolsa se firma em queda e mercados mostram cautela antes de Jackson Hole

Em dia de mais cautela no exterior, o Ibovespa perdeu força e se firmou em queda na última hora, enquanto o dólar segue em alta ante o real e nos juros futuros o viés é também de alta, após um dia de bom humor local com o pacote de privatizações do governo.

Em Nova Iorque, o dólar e os juros dos Treasuries acentuaram queda após a divulgação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto, industrial e de serviços dos Estados Unidos preliminar - todos frustraram as projeções de analistas.

Às 11h18min, o S&P500 subia 0,14%, o Nasdaq caía 0,02% e o Dow Jones subia 0,42%, com investidores na expectativa pelo discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, na sexta-feira (23) no simpósio em Jackson Hole.

No mesmo horário, o Ibovespa caía 0,43%, aos 100.770 pontos. As blue chips estavam no negativo, com exceção das ações do Banco do Brasil. O dólar renovou máximas na última hora refletindo a continuidade de saídas de investidores estrangeiros do mercado doméstico.

Na Europa, as principais bolsas estavam em queda - Londres -1,11%, Paris 0,60% e Frankfurt -0,25% -, pressionadas pela queda do índice de confiança do consumidor da zona do euro, que passou de -6,6 em julho para -7,1 na leitura preliminar de agosto. A previsão de analistas era de queda mais suave, a -6,8.