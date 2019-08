Confiança do industrial gaúcho segue em alta

Sustentado principalmente pelas expectativas futuras, o que indica um maior dinamismo da atividade industrial gaúcha nos próximos meses, o Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) cresceu 2,9 pontos em agosto, atingindo 59. Foi o segundo aumento seguido, o que o levou ao maior patamar desde abril de 2019 (60,9 pontos). Lembrando que, entre fevereiro e junho, caiu 11,3 pontos, mas a aprovação da Reforma da Previdência pela Câmara dos Deputados e a nova redução das taxas de juros são fatores que ajudam a explicar esse novo comportamento, segundo os empresários consultados na pesquisa divulgada nesta terça-feira (20) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Prova de que o otimismo começa a se propagar entre os industriais é que todos os componentes do ICEI-RS - condições atuais e expectativas futuras - avançaram em relação a julho e ficaram acima dos 50 pontos em agosto, denotando condições melhores e otimismo. Para os próximos seis meses, o Índice de Expectativas avançou pelo segundo mês consecutivo. Atingiu 62,9 pontos em agosto, ante 60,8 em julho. Os empresários gaúchos ficaram mais otimistas com o desempenho futuro da economia brasileira e da própria empresa. Os respectivos índices atingiram 61 e 64 pontos, crescendo 3,1 e 1,7 na comparação com o mês anterior. Metade dos empresários gaúchos está otimista com o futuro da economia brasileira. Somente 5,8% estão pessimistas e 44,2% avaliam que a situação deve permanecer a mesma.

Já o Índice de Condições Atuais voltou ao campo positivo ao alcançar 51,1 pontos, um crescimento de 4,3 relativamente a julho. Foi a maior alta desde novembro do ano passado. Além disso, após três meses seguidos de deterioração, as condições da economia brasileira estabilizaram-se na avaliação dos empresários gaúchos: o subcomponente registrou 50,1 pontos este mês, 4,3 a mais do que julho e praticamente no nível neutro (50 pontos). O Índice de Condições das Empresas, por sua vez, registrou 51,2 pontos, aumento de 4,1 ante julho.

Em relação aos empresários de todo o País, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) teve alta de 2,0 pontos em agosto ante julho e atingiu 59,4 pontos, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (20) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Esse é o terceiro aumento consecutivo do indicador, após uma sequência de queda na confiança desde fevereiro deste ano.

Nos últimos três meses, o Icei acumula alta de 2,9 pontos. Os indicadores da pesquisa da CNI variam de zero a 100 pontos. Quando estão acima de 50 pontos, eles indicam que os empresários estão confiantes.

Já o Índice de Confiança da Indústria (ICI), da Fundação Getulio Vargas (FGV), apurado na prévia da sondagem de agosto, teve um avanço de 0,2 ponto em relação ao resultado fechado de junho, para 95,0 pontos. Houve melhora tanto na percepção dos empresários em relação à situação atual quanto nas perspectivas futuras dos negócios. O Índice da Situação Atual (ISA) subiu 0,2 ponto, para 94,6 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) avançou 0,1 ponto, para 95,4 pontos.