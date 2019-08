Inflação de Porto Alegre acelera na segunda semana de agosto

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de Porto Alegre acelerou de 0,20% para 0,21% na segunda quadrissemana de agosto em relação à primeira leitura do mês. A capital gaúcha foi a única cidade que registrou alta na taxa de variação no período, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira (19). No geral, o indicador passou de 0,32% para 0,26%.