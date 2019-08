Ibovespa registra alta de 0,76%, e cotação do dólar fecha em R$ 4,00

O bom desempenho das bolsas na Europa e nos Estados Unidos foi determinante para que o Índice Bovespa operasse em alta durante todo o pregão de sexta-feira, mas sem grande entusiasmo. O principal índice de ações da B3 até ensaiou recuperar a marca dos 100 mil pontos, perdida na quinta-feira, mas não teve fôlego para sustentar o patamar por mais que alguns minutos. Ao final dos negócios, marcou 99.805 pontos, em alta de 0,76%.

O avanço do Ibovespa apenas amenizou as fortes perdas da semana, que somaram 4,03%. Nos últimos cinco pregões, as oscilações foram comandadas pelo noticiário internacional, com escassa influência dos cenários político e corporativo no Brasil.

O dólar registrou a quinta semana consecutiva de valorização no Brasil, influenciado pelo aumento do temor de piora da economia mundial e, nos últimos dias, pela crise na Argentina. O dólar à vista fechou a sexta-feira em R$ 4,0031, com alta de 0,33%. A moeda norte-americana acumulou alta de 1,59%.