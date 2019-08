Se a Kirchner quiser fechar o Mercosul, Brasil sai do bloco, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira (15) em evento do Santander que, se o candidato da ex-presidente Cristina Kirchner vencer as eleições na Argentina e quiser fechar o Mercosul, atrapalhando o acordo com a União Europeia, o Brasil sairá do bloco. "E se a Kirchner quiser fechar (o Mercosul para acordos externos)? Se quiser fechar, a gente sai do Mercosul. E se quiser abrir? Então vou dizer bem-vinda moça, senta aí", disse.