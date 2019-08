Stara anuncia investimento de R$ 70 milhões e nova planta no Rio Grande do Sul

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A empresa gaúcha de máquinas e implementos agrícolas Stara anunciou um investimento de R$ 70 milhões no Estado nos próximos dois anos. O valor deverá ser aplicado na construção de uma nova planta, em Santa Rosa, e em modernizações na matriz da empresa, que tem sede em Não-Me-Toque. O anúncio foi feito na última terça-feira (13) pelo diretor-presidente da companhia, Gilson Trennepohl.

A construção da nova planta fabril receberá metade do montante. A unidade em Santa Rosa fará todo o processo de manufatura da Stara, que possui linhas de corte, dobra, usinagem, solda e montagem, contemplando, inclusive, a expedição - o que deve gerar aumento em sua linha de produção. A unidade terá uma área construída de 15 mil metros quadrados e vai gerar mais de 150 empregos diretos. De acordo com a empresa, será a fábrica mais moderna da região.

Os outros R$ 35 milhões serão investidos em inovações na matriz, em Não-Me-Toque. A empresa informa que vai modernizar sua linha industrial, o que também deve gerar um aumento no volume de produção.

Com quase 60 anos de história, a Stara possui, atualmente, cerca de 2,5 mil colaboradores e uma rede com mais de 120 concessionárias e revendas no Brasil e na América Latina. Sua linha de máquinas e implementos agrícolas é exportada para 35 países.