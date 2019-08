Supermercados esperam fechar o ano com vendas até 3% maiores

O setor supermercadista, que tem seu principal evento iniciando no próximo dia 20 de agosto, com a abertura da Expoagas 2019 e a 38ª Convenção Gaúcha de Supermercados, projeta encerrar o ano com alta entre 2% e 3% nos negócios. Apesar de a crise no Rio Grande do Sul desestimular o consumo mais do que a média nacional, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, não tem uma visão pessimista para as vendas do setor até o final do ano.

Parte desse otimismo vem da própria demanda do setor industrial por espaços na feira, que tem lista de espera. "Os supermercados sempre trabalham com muitas novidades, e isso ajuda a manter o consumo em um nível em que, se ficar estável, hoje já é positivo. Na própria feira serão apresentados mais de 800 lançamentos", explica Longo, que visitou o Jornal do Comércio nesta terça-feira (13), quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Tumelero.

Para Longo, porém, a feira deste ano tem um fator que a Agas gostaria de evitar: a redução na participação de indústrias gaúchas entre os expositores. A presença de indústrias sediadas aqui, que tradicionalmente ficava acima dos 70%, caiu para 67% nesta edição. Espaços que rapidamente foram ocupadas por fabricantes de outros estados.

"Mas a feira em si segue sendo enorme, com 372 expositores e fila de espera de outros 70. No primeiro dia do evento já deveremos ter confirmado todas as reservas para 2020", ressalta Longo.