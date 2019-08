Recepção e inspeção dos animais da Expointer começam no dia 19

A recepção e a inspeção dos animais participantes da 42ª Expointer começam na próxima segunda-feira, dia 19, às 6h, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Este ano, a abertura dos trabalhos será celebrada com uma rodada de café de cambona, ou café campeiro, oferecido pela prefeitura de São Nicolau. O governador Eduardo Leite e o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Covatti Filho, participarão da recepção, no portão 8.