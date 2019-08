Consumo de bens industriais recuou 0,5% em junho ante maio

O País demandou menos bens industriais em junho, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais recuou 0,5% ante maio, na comparação com ajuste sazonal.

O consumo de bens industriais considera a produção industrial, descontadas as exportações e acrescidas as importações. Na passagem de maio para junho, a demanda interna por bens industriais nacionais cresceu 0,2%, mas as importações caíram 1,6%. Apesar do mau desempenho em junho, a demanda por bens industriais cresceu 0,7% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre.

Na comparação com junho de 2018, houve retração de 6,8% em junho de 2019. No segundo trimestre ante igual período de 2018, houve redução de 1,6%.