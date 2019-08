BR Distribuidora lança modelo de etanol aditivado

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A BR Distribuidora está lançando um modelo de etanol aditivado, batizado de etanol Petrobras Grid. De acordo com a empresa, o novo produto segue a tendência de expansão do setor de biocombustíveis. Segundo a empresa, a comercialização inicial será feita em 50 postos da rede Petrobras, em São Paulo, estado que responde por mais da metade de todo o consumo de etanol do País, segundo a ANP.

Conforme a BR, em nota, entre os diferenciais do etanol aditivado estão o redutor de atrito, para menor desgaste de pistões, anéis e cilindros do motor e melhor aproveitamento da energia mecânica nas acelerações e retomadas de marcha, além de detergentes que contribuem para a limpeza do sistema de alimentação de combustível.

"Investimos em qualidade e o resultado é o desenvolvimento de combustíveis como o etanol Petrobras Grid, que maximiza a eficiência do motor e gera economia aos consumidores. Começamos por São Paulo e seguiremos expandindo para atender à crescente demanda", disse, em texto encaminhado à imprensa, Flávio Dantas, diretor executivo de Rede de Postos e Varejo da BR.

O etanol Petrobras Grid será produzido inicialmente na base da companhia em São Paulo - Baspa.

A estimativa, entretanto, é que seja expandido para outras bases da Grande São Paulo e interior até o fim de 2019.

Segundo a empresa, ele pode ser usado em qualquer veículo movido a etanol ou flex, não havendo restrição para carros novos ou usados.