Ouro fecha em leve baixa, mas segue acima de US$ 1.500 a onça-troy

O contrato futuro de ouro fechou em leve baixa, nesta sexta-feira (9). O metal manteve-se, porém, acima da marca de US$ 1.500 a onça-troy, apoiado nesta semana pela cautela com o comércio entre Estados Unidos e China e pela postura dos bancos centrais, com tendência de relaxamento monetário no quadro atual de perda de fôlego na economia do mundo.