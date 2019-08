McDonald's muda McLanche Feliz para oferecer combinações mais saudáveis

Restaurantes brasileiros do McDonald's devem passar a oferecer opções mais nutritivas em seu cardápio infantil. A companhia informou que as novas combinações do McLanche Feliz passam a incluir mais frutas e vegetais e menos gorduras, sódio e açúcares.

Para o componente principal do lanche, os clientes poderão escolher entre o Mini Tasty, hambúrguer com carne, queijo, alface, tomate e molho, hambúrguer tradicional, com carne, picles e cebola, ou nuggets de frango. Como acompanhamento, o cardápio agora tem como minitomates como opção. As mudanças também chegam às bebidas, com opção pelo suco de uva Del Vale, feito 100% de frutas e sem adição de açúcar e aditivos, e às sobremesas, com purê de maçã 100% fruta.

Em nota, o McDonald's informa que as mudanças - adotadas pela Arcos Dorados, máster franqueada que opera a marca na América Latina e no Caribe - foram cuidadosamente pesquisadas para agradar as crianças e oferecer uma refeição mais completa, incluindo grupos alimentares variados e somando até 600 calorias.

"A nova política nutricional liderada pela companhia se desenvolve dentro de altos padrões de responsabilidade e vem sendo apresentada a especialistas médicos de diversos países", destacou a empresa em nota.