Azul sai de prejuízo para lucro de R$ 345,5 milhões entre abril e junho

A Azul saiu de prejuízo para lucro no segundo trimestre. A companhia aérea encerrou o período de abril a junho com lucro líquido de R$ 345 milhões, ante prejuízo de R$ 791,4 milhões no mesmo intervalo do ano passado. Os trimestres anteriores foram ajustados para refletir a adoção das novas normas contábeis do IFRS 16.