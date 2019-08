Lucro líquido da Braskem registra queda de 76%, para R$ 129 milhões

A petroquímica Braskem registrou lucro líquido de R$ 129 milhões no segundo trimestre deste ano, valor 76% inferior ao mesmo período de 2018. Em relação ao primeiro trimestre de 2019, a queda foi de 91%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente foi de R$ 1,6 bilhão (US$ 375 milhões) no segundo trimestre de 2019, 12% superior ao trimestre anterior, porém quase 60% menor do que o mesmo período do ano passado. Considerando os efeitos não recorrentes, o Ebitda foi de US$ 412 milhões.

A companhia também registrou uma geração livre de caixa de R$ 2,3 bilhões, superior ao registrado no primeiro trimestre de 2019 em R$ 2,1 bilhões. Em relação ao segundo trimestre de 2018, a geração livre de caixa foi 31% inferior.