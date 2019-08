Chinesa AliExpress vende 600 mil smartphones em uma semana no Brasil

Em uma semana, a loja chinesa AliExpress vendeu no Brasil 600 mil smartphones, 35 mil smartwatches e 25 mil fones de ouvido sem fio. Os números colocam o País como um dos principais mercados do site. As vendas ocorreram durante a "Campanha de Meio de Ano", um dos maiores eventos de vendas na plataforma, que aconteceu entre 17 e 23 de junho.