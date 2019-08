Definido critério para renda de dependente com direito a pensão

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O governo federal publicou portaria, nesta quarta-feira (7), explicando o que será considerado renda formal do dependente para efeito de concessão de pensão por morte do INSS. É isso que vai determinar se o benefício vai ser inferior ou não ao salário mínimo, conforme prevê o projeto da reforma da Previdência. O ganho fiscal da medida é de R$ 139,3 bilhões em 10 anos, segundo a equipe econômica.

Embora tenha entrado em vigor nesta quarta-feira, data de sua publicação no Diário Oficial da União, a portaria só terá efeitos a partir de 1 de janeiro de 2020. A necessidade de esclarecer o que vai ser considerado renda formal surgiu após uma reunião de Rogério Marinho com a bancada evangélica, na qual ele procurou apaziguar os ânimos em relação à alteração na pensão por morte. Foi a bancada evangélica que exigiu a inclusão da expressão "renda formal" no texto da reforma. Dessa forma, viúvas e viúvos terão o direito a receber ao menos um salário-mínimo de pensão, mesmo que tenham fontes de renda informais, como um bico ou um aluguel.

Hoje, viúvas e viúvos têm direito a receber o valor total do benefício, limitado ao teto do INSS (R$ 5.645,80). Pela proposta, o benefício será de 60% da pensão (incluindo viúvo ou viúva), com um adicional de 10% por dependente.