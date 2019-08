Audiência sobre agrotóxicos é remarcada para o dia 21 de agosto

A audiência na Câmara dos Deputados que discutiria nesta quarta-feira, a liberação de agrotóxicos no País foi remarcada para o dia 21 de agosto. Organizada a pedido do deputado Ivan Valente (PSOL-SP), a reunião contaria com a presença dos ministros Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Tereza Cristina Correa (Agricultura, Pecuária e Abastecimento). A decisão foi adotada em virtude da votação da reforma da Previdência.