Gigantes do varejo chegam na Região Metropolitana em breve

A Região Metropolitana de Porto Alegre se prepara para receber novas operações de gigantes do varejo nos próximos meses. Enquanto a Pernambucanas deve inaugurar no segundo semestre uma loja no Canoas Shopping, a Havan recebeu, nesta semana, uma Licença Prévia para o seu primeiro empreendimento na Capital.

A Havan projeta uma grande operação em Porto Alegre. O terreno, que deverá receber um investimento total de aproximadamente R$ 100 milhões, fica localizado na avenida Assis Brasil, no bairro Sarandi, próximo à fábrica da Coca-Cola. Além de uma loja da Havan, de cerca de 16 mil metros quadrados e custo de quase R$ 40 milhões, o "power center" também terá um supermercado e opções de alimentação que ainda estão em fase de projeto, segundo o diretor de expansão da empresa, Nilton Hang.

A empresa tem a expectativa de criar mais de 500 postos de emprego no empreendimento, que aguarda as demais licenças da prefeitura para dar início às obras. A expectativa de Nilton Hang é inaugurar o "power center" no primeiro semestre de 2020.

Nesta quarta-feira, o diretor da rede esteve no Estado para visitar as obras de novas unidades, nas cidades de Rio Grande e Santa Cruz do Sul e para "fechar contratos" em Lajeado e Canela. Nilton afirma que Guaíba, Capão da Canoa, Ijuí e Gravataí são as próximas cidades que devem iniciar obras para receber a loja.

No calendário da Havan, a inauguração da primeira megaloja da Região Metropolitana está marcada para 19 de outubro, em Viamão. A loja, que ficará entre o Maxxi Atacado e um posto de combustível, terá 20 mil metros quadrados, em uma área de 8 mil metros quadrados de venda, praça de alimentação e estacionamento com 650 vagas.

Pernambucanas deve inaugurar a sua quarta loja no Estado

Com mais de 350 lojas em todo o Brasil, a Pernambucanas chegará em Canoas no segundo semestre. A operação no Canoas Shopping terá uma área total de 1.150 metros quadrados e terá uma linha completa de vestuário feminino, masculino e infantil, cortinas, tapetes, cama, mesa e banho, além de novidades do segmento de tecnologia, informática e eletroportáteis.

A operação será a quarta da empresa no Rio Grande do Sul, que desde 2018 recebeu unidades em Pelotas e Passo Fundo, além de uma da loja conceito em Porto Alegre, inaugurada em maio deste ano.