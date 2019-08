'Agora, estamos no topo', diz Trump sobre disputa comercial com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (7) que, agora, o seu país está "no topo" da disputa comercial com a China, agravada aceleradamente desde que ele anunciou que imporia, a partir de 1 de setembro, uma tarifa de 10% sobre US$ 300 bilhões em importações chinesas que ainda não foram alvo de cobranças punitivas.