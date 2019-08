Gerdau tem lucro líquido de R$ 373 milhões no segundo trimestre

A Gerdau reportou um lucro líquido de R$ 373 milhões no segundo trimestre do ano, recuo de 46,5% ante o visto no mesmo período do ano anterior. Em relação ao primeiro trimestre do ano o lucro recuou 17,6%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em R$ 1,572 bilhão, queda de 10,5% ante o observado no segundo trimestre do ano passado. Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, contudo, houve aumento de 1,3%. A margem Ebitda ajustada foi a 15,5% no período, ante 14,6% no mesmo intervalo de 2018.

A queda do Ebitda, explica a companhia, ocorreu por conta da desconsolidação de ativos decorrente de desinvestimentos.

A receita líquida da siderúrgica gaúcha foi a R$ 10,154 bilhões no período analisado, recuo de 15,6%. Em relação aos três meses prévios houve um aumento de 1,3%.