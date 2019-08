Walt Disney tem queda no lucro líquido a US$ 1,76 bilhões no 3º trimestre fiscal

A Walt Disney registrou lucro líquido de US$ 1,760 bilhão no terceiro trimestre fiscal, ou US$ 0,97 por ação, uma queda ante o resultado de US$ 2,916 bilhões, ou US$ 1,95 por ação, em igual período do ano passado. A receita, por sua vez, ficou em US$ 20,245 bilhões no terceiro trimestre deste ano, bem acima do resultado de US$ 15,229 bilhões anteriormente obtido, na mesma comparação anual.

Excluindo certos itens que afetam a comparação, o lucro por ação registrou queda de 28%, a US$ 1,35. Já o lucro por ação de operações continuadas nos nove meses até 29 de junho recuou a US$ 5,98, de US$ 6,81 em igual período do ano passado. O lucro por ação de operações continuadas durante nove meses caiu 15%, a US$ 4,75, de US$ 5,60 em igual período de 2018.

O executivo-chefe da Disney, Robert A. Iger, destaca o fato de que os Estúdios Walt Disney atingiram a marca de US$ 8 bilhões em bilheteria global até agora neste ano, um novo recorde no setor, graças ao desempenho forte de filmes da Marvel, Pixar e Disney. Além disso, comenta que a criação do Disney+, seu serviço de streaming, dará mais oferta da empresa aos consumidores. Iger ainda comenta que os resultados trimestrais refletem "nossos esforços para efetivamente integrar ativos da 21st Century Fox para reforçar e avançar em nossa transformação estratégica".

Após o balanço, a ação da companhia recuava 2,88% no after hours em Nova Iorque, às 18h12 (de Brasília).