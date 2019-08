Cesta básica de Porto Alegre cai, mas é a mais cara do País em julho

O custo da Cesta Básica de Porto Alegre caiu 1,04% em julho, passando de R$ 498,41 no mês anterior para os atuais R$ 493,22. Mesmo com a queda, o custo do conjunto de alimentos na Capital foi o mais caro do País no mês. No ano, a cesta está 6,13% mais cara e, em 12 meses, registrou alta de 13,38%, conforme divulgou nesta terça-feira (6) o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).