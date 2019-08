Caixa anuncia plano de vender ações do Banco do Brasil sob custódia do FI-FGTS

O Banco do Brasil disse nesta terça-feira (6) que foi informado pela Caixa Econômica Federal do plano do banco público de vender ações do BB que estão sob gestão do FI-FGTS (Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Segundo o comunicado divulgado pelo Banco do Brasil, a Caixa ainda não definiu o modelo de venda das ações, que poderá ser por oferta pública na Bolsa.

Nos últimos meses, a Caixa vendeu as ações que detinha da Petrobras por oferta secundária de ações, e a Petrobras privatizou a BR Distribuidora também pela venda de papéis da companhia no mercado acionário.

Esse tem sido um dos instrumentos do governo de Jair Bolsonaro (PSL) de diminuir as participações de estatais em outras empresas não ligadas ao negócio principal da companhia.

No caso da venda das ações do BB pelo FI-FGTS, o objetivo seria para levantar recursos imobilizados em ações do banco público para financiamento de projetos de infraestrutura.

Após o evento público da venda de ações da Caixa na Petrobras, Pedro Guimarães reafirmou que tinha uma lista de 15 empresas para desinvestir. Faltava ainda, porém, o aval do conselho do FI-FGTS para as vendas de participações.