Luz e alimentos aceleram inflação para famílias de baixa renda em julho

As famílias de baixa renda gastaram mais com a conta de luz e alimentos em julho, acelerando a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) no mês, informou nesta segunda-feira (5) a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O IPC-C1 saiu de uma queda de 0,07% em junho para um aumento de 0,43% em julho.