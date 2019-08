fechamento

Expointer

A 42ª Expointer será lançada hoje, em evento que se inicia às 14h, na Casa de Música da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501, anexo ao Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre).

FI-FGTS

O Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) prepara edital de chamada pública para financiar projetos de infraestrutura. O documento deverá ser discutido na reunião do Comitê de Investimento do fundo, prevista para ocorrer em 28 de agosto.

E-commerce

Estudo que analisou mais de 5 mil páginas de produtos em 118 sites de e-commerce no Brasil, nos EUA e na América Latina atribui ao varejo on-line nacional nota 40, quando o aceitável seria a partir de 60. Apesar da avaliação baixa, o País só ficou atrás dos EUA, com 56,9 pontos.

Orçamento

O governo do Estado inicia hoje a elaboração da proposta do Orçamento 2020. O processo terá o desafio de contemplar as metas estratégicas para o próximo ano diante de um cenário de restrição fiscal. A previsão é de déficit orçamentário de

R$ 4,3 bilhões e resultado primário negativo de R$ 156 milhões (sem considerar os serviços da dívida).

Games

Segundo a 19ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia, apresentada recentemente pela PricewaterhouseCoopers (PwC), o mercado de games no Brasil deve crescer em torno de 5,3% até 2022. No ano passado, o faturamento do setor no País atingiu US$ 1,5 bilhão, mantendo a posição de líder latino-americano e o 13º lugar na classificação global.

Desapropriações

O governo Jair Bolsonaro prepara um mutirão para fechar acordos de conciliação com fazendeiros que questionam na Justiça a tomada de suas terras para a reforma agrária. Segundo o secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, o objetivo é iniciar a investida ainda neste semestre.

BNDES

Para ampliar de oito para 10 o número de diretores, como quer o presidente Gustavo Montezano, o BNDES cortará 42 cargos comissionados. A medida é uma compensação orçamentária, já que o banco não pode aumentar gastos com pessoal.