Construsul encerra com projeção otimista para construção civil no segundo semestre

Encerrada na sexta-feira, a 22ª Construsul - Feira Internacional da Construção - reuniu, durante quatro dias, mais de 36 mil profissionais do setor no Centro de Eventos da Federação das Indústria do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre. Para a Sul Eventos Feiras Profissionais, promotora da Construsul, essa foi mais uma edição positiva.

"Estamos otimistas e com esperança que a Construsul 2019 marque o pontapé inicial para a retomada da construção civil no Brasil. Percebemos que o setor está muito otimista, mas que todos estão mantendo os pés no chão", avaliou o diretor da promotora, Paulo Richter. "A feira foi excelente. A visitação atingiu o esperado, e o índice de renovação para 2020 está dentro das expectativas. Além disso, é perceptível a satisfação dos expositores com a realização de negócios durante a feira", complementou.

Entre os expositores dessa edição estava a Âncora Group, que retornou à Construsul após alguns anos sem participar. "Percebemos que a feira cresceu muito, aumentando de forma significativa o público qualificado. Recebemos diversos distribuidores e lojistas, conseguindo ampliar o nosso relacionamento no Sul do País. Neste ano, apresentamos a nossa nova marca, Einhell, aos sulistas, e a receptividade foi muito boa", destacou Roberto Bernardi, diretor comercial do grupo. "A participação na feira superou as nossas expectativas, pois conseguimos fechar diversas negociações e temos outras encaminhadas. A Construsul, com certeza, fez diferença para o segundo semestre da Âncora Group em termos de negócios. Tanto que já garantimos um espaço 50% maior para a próxima edição, quando pretendemos trazer um mix ainda maior de produtos", comemorou Bernardi.

Neste ano, uma das grandes novidades da feira foi o Espaço Construsul Construtechs, que reuniu startups que apresentam soluções tecnológicas para a cadeia produtiva da construção civil. "Feira também é inovação, e, por isso, neste ano, trouxemos este espaço, que, devido ao sucesso, já está confirmado para a edição de 2020", revelou Richter. Ele explica que o setor de construção civil sempre foi resistente às tecnologias, mas que, agora, está aprendendo a usufruir dos benefícios da mesma.

"O setor teve que se render à tecnologia para aprender a otimizar os processos construtivos e de gestão, buscando reduzir custos. Na feira, conseguimos tornar tangíveis alguns conceitos tecnológicos do setor. Os visitantes puderam ver de perto a realidade aumentada aplicada à construção civil, por exemplo", explicou Richter.

A 23ª Construsul já está confirmada para julho de 2020, quando ocorrerá novamente no Centro de Eventos da Fiergs.