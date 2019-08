Ouro fecha em alta após tarifa dos EUA contra China e atinge máxima desde 2013

O ouro fechou com ganhos nesta sexta-feira (2), impulsionado pela busca por segurança após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor na quinta tarifa contra produtos da China. Isso reforçou a cautela global e fez o metal atingir máxima desde 9 de maio de 2013, de acordo com dados da FactSet.

O ouro para dezembro fechou em alta de 1,75%, a US$ 1.457,50 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na comparação semanal, o contrato subiu 1,79%.

O anúncio de Trump da nova tarifa de 10% sobre US$ 300 bilhões em produtos chineses reduziu o apetite por risco e reforçou a busca por segurança entre investidores. Além disso, no câmbio o dólar recuou ante outras divisas fortes, o que tende a apoiar o apetite pelo ouro entre investidores detentores de outras moedas.

O Commerzbank comenta ainda em relatório que o metal tem sido apoiado por uma demanda mais forte da Índia e da China, registrada no segundo trimestre. A Índia, aliás, tomou o lugar como o maior consumidor de ouro no período. O ING, por sua vez, cita relatório do World Gold Council, segundo o qual o superávit de ouro no mercado físico diminuiu de 72,1 toneladas no primeiro trimestre deste ano para 40,6 toneladas no segundo trimestre, enquanto a demanda dos bancos centrais e instituições aumentou 47% na mesma comparação.