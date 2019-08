Inflação de Porto Alegre acelera alta para 0,20% em julho, mostra FGV

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de Porto Alegre acelerou na passagem de junho para julho deste ano. O avanço observador foi de 0,36 ponto percentual, ao passar de uma deflação (queda de preços) de 0,16% no mês anterior para uma inflação de 0,20% em julho. O indicador registrou alta nas sete capitais pesquisadas, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (2).

Na capital gaúcha, seis das oito classes de despesa mostraram alta em suas taxas de variação, com destaque para os grupos Transportes (de -0,74% para 0,23%) e Habitação (de 0,12% para 0,38%). As maiores influências vieram da variação de custos com tarifa de energia elétrica residencial e gasolina.

Entre as demais capitais, o maior avanço foi registrado em Recife, de 0,81 ponto percentual, passando de uma deflação de 0,27% em junho para uma inflação de 0,54% em julho. Em seguida, aparece a cidade de Brasília, com uma alta de 0,70 ponto percentual, ao passar de uma deflação de 0,35% para uma inflação de 0,35% no período pesquisado.

As outras capitais registraram as seguintes altas: São Paulo (0,32 ponto percentual, ao passar de 0,09% para 0,41%), Belo Horizonte (0,14 ponto percentual, ao passar de 0,22% para 0,36%), Rio de Janeiro (0,20 ponto percentual, ao passar de 0,03% para 0,23%) e Salvador (0,09 ponto percentual, ao passar de 0,04% para 0,13%).

A média nacional do IPC-S avançou 0,33 ponto percentual no período, ao passar de uma deflação de 0,02% em junho para uma inflação de 0,31% em julho.

A tabela a seguir mostra as variações percentuais das capitais componentes do índice, nesta e nas apurações anteriores:

