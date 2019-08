Cia Hering: lucro líquido e Ebitda recuam mais de 20% no 2º trimestre

A Cia Hering registrou lucro líquido de R$ 40,683 milhões no segundo trimestre deste ano, cifra 28,9% inferior ao resultado líquido do mesmo período do ano passado, de R$ 57,2 milhões. De acordo com a companhia, o período foi marcado por temperaturas mais altas que a média histórica e maiores atividades promocionais, além de um ambiente mais desafiador para o varejo de vestuário.

No cálculo que exclui os efeitos da norma contábil IFRS 16, o lucro líquido do segundo trimestre soma R$ 41,1 milhões, queda de 28,1%.

Segundo a Cia Hering, a queda no lucro foi provocada pelo declínio do resultado operacional, que caiu 10%, para R$ 216,1 milhões ante R$ 240,0 milhões no segundo trimestre de 2018.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) atingiu R$ 46,1 milhões no segundo trimestre, representando uma queda de 20,4% sobre o mesmo período do ano passado. A margem Ebitda foi de 12,8%, com queda de 3,2 pontos porcentuais. Desconsiderando a adoção do IFRS 16, o Ebitda totalizou R$ 39,1 milhões, queda de 32,6% e recuo de 5,1 pontos porcentuais na margem.

Também houve queda na receita líquida da Cia Hering, que somou R$ 359,9 milhões, recuo de 0,6% em relação ao segundo trimestre do ano passado.

O resultado financeiro líquido ficou 45,7% acima do mesmo período de 2018, chegando a R$ 11 milhões, decorrente de maior receita com juros em razão do maior caixa médio do período e variação cambial líquida favorável. Além disso, a empresa destaca a menor alíquota efetiva de imposto de renda em função da deliberação de juros sobre capital próprio.