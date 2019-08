Tudo indica que Samarco voltará a operar no 2º semestre de 2020, diz Vale

O diretor-presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, afirmou estar confiante que a Samarco obterá a licença operacional corretiva por volta de setembro deste ano. Com isso, a pelotizadora, sociedade entre a mineradora brasileira e a BHP, deverá retomar sua operação no segundo semestre de 2020.

"Estamos confiantes", disse ele, em teleconferência com analistas.

De acordo com a Vale, a empresa já recebeu a licença relativa à cava de Alegria Sul, no Complexo de Germano. A Samarco está com as atividades paradas desde novembro de 2015, quando a barragem de Fundão se rompeu, deixando 19 mortos e um rastro de lama no Rio Doce.

Em relação à produção de minério de ferro da própria Vale, atingida pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro, o diretor-executivo de Ferrosos, Marcello Spinelli, afirmou que a mina de Brucutu, que foi paralisada no início do ano, já está produzindo à plena capacidade (30 milhões de toneladas/ano).

Com as retomadas de Brucutu e Vargem Grande, a Vale trabalha com um ritmo de produção anual na casa de 345 milhões de toneladas.

No segundo semestre, a expectativa é produzir em ritmo superior a essa faixa, disse o diretor executivo de Finanças, Luciano Siani.